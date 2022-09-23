Казань, 23 сентября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Патриотическая акция под лозунгом «Своих не бросаем» прошла 23 сентября в казанском парке Победы. На мероприятие, приуроченное к старту референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях по воссоединению с Россией, пришли порядка 8 тыс. горожан, сообщает мэрия.

Kzn.ru Акция «Своих не бросаем» в Казани

Перед жителями столицы Татарии выступили ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты», творческие коллективы и представители патриотической общественности. В парке работала полевая кухня и была организована выставка стрелкового оружия.

Напомним, на территории Татарии в дни референдумов открыли избирательные участки в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Читайте также: В военкоматах Татарии организуют горячее питание, медобслуживание и охрану