Москва, 23 сентября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации заработных плат государственных служащих и дипломатов на 4% с 1 октября 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Из указа следует, что в числе прочего будут повышены оклады генерального прокурора и председателя Следственного комитета России.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, необходимых для реализации указа.

Напомним, на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин также подписал распоряжение о повышении на 4% с 1 октября заработных плат сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.