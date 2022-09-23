Кемерово, , 18:30 — REGNUM Первым заместителем губернатора Кемеровской области назначен теперь уже бывший мэр Кемерова Илья Середюк. К своим обязанностям на новой должности Середюк приступил с 23 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Середюк Kemerovo.ru

«С сегодняшнего дня Илья Владимирович Середюк назначен на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Кузбасса», — уточнил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполнять обязанности главы Кемерова будет Дмитрий Анисимов. У Анисимова 23 сентября был первый рабочий день на новом посту. Он уже создал свой телеграм-канал и страницы в соцсетях.

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