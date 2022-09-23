Астана, , 19:45 — REGNUM Частичная мобилизация стала своего рода экзаменом сразу по многим предметам, которые сдают власть и население России. Об этом написал 23 сентября казахстанский политолог Эдуард Полетаев на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Стрессогенность нынешнего времени порождает новых «толстовцев», покидающих родину», — отметил эксперт и добавил, что «речь вовсе не идет о миллионах, ринувшихся в близлежащие страны».

Следите за развитием событий в трансляции:Обращение Владимира Путина и частичная мобилизация в России — все новости«

По его словам, согласно статистике министерства внутренних дел Казахстана, с начала 2022 года в республику въехали 1 млн 660 тысяч граждан России, а выехали — 1 млн 640 тысяч.

«Снаряды рвутся далеко от границ мирного, нейтрального Казахстана, но, судя по реакции «всёпропальщиков», переживающих за последствия наплыва в страну уклонистов от призыва, он становится едва ли не прифронтовым государством», — сказал Полетаев.

Аналитик считает, что число новых эмигрантов из России вряд ли станет критичным для Казахстана.

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«Силовики сообщают, что ситуация находится на особом контроле. По данным комитета нацбезопасности Казахстана, только на четырех автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств», — пояснил он.

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По мнению эксперта, закрывать казахско-российскую границу бессмысленно, поскольку это противоречит договоренностям и сильно ударит по экономике Казахстана, имеющего значительный товарооборот с Россией.

«И без того в стране уже наблюдается дефицит некоторых российских товаров», — резюмировал Эдуард Полетаев.

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