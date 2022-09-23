Москва, 23 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Президент России принимает все меры для сохранения нашей страны, считает актер театра и кино Юрий Батурин.

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«Поддерживаю ли я принятие в состав России и Херсонской и Запорожской областей и Донецкой области? Я поддерживаю. Какие могут быть варианты? Все, что сейчас происходит, можно было спокойно миром решить в прошедшие восемь лет, начиная с 2014 года. С нашей стороны были и предложения, и желание выйти на компромисс. Не захотели, ну не хотели — вот что и получили. Восемь лет говорили о том, что будет война. Я просто понимаю, что должно было случиться. Ну, не послушали, не захотели. Это же не мы начали, это они же захотели», — рассказал Юрий Батурин журналистам.

«Решение о референдуме уже давно назрело. Оно прежде всего назрело для граждан, которые там находятся. Прежде всего, для граждан Херсонской и Запорожской областей. И, вообще уже, как говорится, кровью должны быть принятыми давным-давно в состав в России», — подчеркнул российский актер.

Каждый народ имеет право на самоопределение, Россия делает только то, что указано уставе ООН и Россия это право реализует, считает Юрий Батурин.

«Логика поведения [киевских] властей: территории, которые они оставляют — сразу же начинают бомбить. Да, при чем бомбить, наносить удары абсолютно хаотично. При этом, высокоточное оружие, которое поставляет запад, позволяет им наносить более точные удары, например, по Андреевской области, попадают «тютелька в тютельку», но при этом обстреливая территорию Донецкой области в последнее время, попадают по огромному количеству мирных жителей», — рассказал Юрий Батурин.