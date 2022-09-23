Дублин, , 18:22 — REGNUM Ирландский актёр Пирс Броснан поделился мнением касательно поисков актёра на роль следующего Джеймса Бонда. Его слова приводит портал The A. V. Club.

Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда Цитата из к/ф «Золотой глаз». Реж. Мартин Кэмпбелл. 1995. Великобритания - США - Россия

«Кто должен сыграть? Для меня не имеет значения», — заявил Броснан. Артист также признался, что следил за франшизой, когда роль агента 007 исполнял Дэниел Крейг, однако не оценил последний проект бондианы, «Не время умирать».

Напомним, Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырёх фильмах, выходивших в период с 1995 по 2002 год. Броснан стал пятым актёром, воплотившим образ агента 007 в кино.

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