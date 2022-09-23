Дублин, 23 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Ирландский актёр Пирс Броснан поделился мнением касательно поисков актёра на роль следующего Джеймса Бонда. Его слова приводит портал The A. V. Club.

Цитата из к/ф «Золотой глаз». Реж. Мартин Кэмпбелл. 1995. Великобритания - США - Россия Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда

«Кто должен сыграть? Для меня не имеет значения», — заявил Броснан. Артист также признался, что следил за франшизой, когда роль агента 007 исполнял Дэниел Крейг, однако не оценил последний проект бондианы, «Не время умирать».

Напомним, Пирс Броснан исполнял роль Джеймса Бонда в четырёх фильмах, выходивших в период с 1995 по 2002 год. Броснан стал пятым актёром, воплотившим образ агента 007 в кино.