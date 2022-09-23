Рим, , 18:21 — REGNUM Высказывание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о выборах в Италии — это попытка вмешательства и угроз, заявил 23 сентября лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, сообщает ANSA.

Маттео Сальвини Fabio Visconti

Возмущение Сальвини вызвали слова европейского чиновника о том, что у Брюсселя есть рычаги воздействия — как с Венгрией и Польшей — если вдруг «ситуация будет сложной» после выборов в Италии.

«Это настоящая недостойная угроза, вмешательство, — сказал Сальвини. — Эта дама представляет всех европейцев, её зарплату оплачиваем мы, и она позволяет себе такие угрозы».

Он пообещал, что «Лига» отреагирует «резолюцией о цензуре». Что касается выборов, то голосовать, к счастью, придут не бюрократы из Брюсселя, а жители Италии. При этом Сальвини посоветовал им «подумать о дороговизне энергоносителей».

Напомним, парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября. К слову, высказывание фон дер Ляйен возмутило не только Сальвини.

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