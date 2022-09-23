Таллин, 23 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Член Совета НКО «Русская школа Эстонии» Андрей Лобов разослал обращение в посольства стран Евросоюза, США и Канады, а также в международные правозащитные организации, в котором сообщил о вопиющем решении эстонского суда в отношении известного правозащитника Сергея Середенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Об этом сообщил портал dokole.eu со ссылкой на Лобова. Лобов сообщил, что Сергей Середенко, постоянно информировавший международную общественность о фактах дискриминации в Эстонии, 22 сентября 2022 года был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Одна из причин такого жестокого решения, по мнению автора обращения, заключается в том, что Середенко имел свой независимый взгляд на происходящее в стране и не боялся его выражать публично.

«Факт продолжающейся дискриминации в Эстонии является не только «фантазией» Сергея, он упоминается в отчетах международных организаций, в том числе Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации», — напомнил Лобов.

Решению суда Эстонии выглядит чистой местью и притеснением общественного деятеля, независимого публициста Сергея Середенко, считает автор обращения.

Лобов обращает внимание, что решение суда притесняет Середенко и по национальному признаку, так как тот открыто самоидентифицировал себя на процессе как человека русской национальности, что идет вразрез с политикой повсеместной эстонизации жизни в стране.

Упрямое отстаивание Середенко своей правоты могло спровоцировать эстонский суд устроить для этого «русского» более суровое и демонстративное наказание, подчеркнул Андрей Лобов.

«Надеюсь, вы ознакомитесь с делом и сформируете свое отношение к ситуации. Я также надеюсь, что вы не будете закрывать глаза на Эстонию на том основании, что вы состоите в каких-то общих группах, альянсах, союзах, членствах и так далее, и под этим предлогом эстонским чиновникам не сойдет с рук все, что они творят», — завершил свое обращение член Совета НКО «Русская школа Эстонии» Андрей Лобов.