Кемерово, , 18:17 — REGNUM У Дмитрия Анисимова 23 сентября был первый рабочий день в должности исполняющего обязанности главы Кемерова. В этот же день он создал свой телеграм-канал и страницы в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исполняющий обязанности главы Кемерова Дмитрий Анисимов Администрация Кемерова

«Я совершенно не публичная личность. Но при этом понимаю необходимость прямого диалога с вами. Поэтому сегодня принял решение открыть аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», кроме того, создать свой телеграм-канал. Там вы можете комментировать любые посты, я безусловно буду прочитывать все комментарии и по возможности стараться на них отвечать», — отметил в своём первом сообщении Анисимов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 сентября у Ильи Середюка был последний рабочий день в должности мэра Кемерова. 20 сентября депутаты горсовета приняли его отставку. Середюк займёт должность председателя регионального правительства.

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