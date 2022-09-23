Тысячи ставропольцев вышли на митинги «Своих не бросаем»
Ставрополь, 23 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края поддержали республики Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, в которых сегодня, 23 сентября, стартовали референдумы по вопросу воссоединения с Россией.
В разных населенных пунктах края состоялись митинги, в которых приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций и органов власти, студенты, представители национальных общин, жители ДНР, ЛНР и ряда регионов бывш. УССР, вынужденные покинуть родные дома из-за ситуации, которая в настоящее время там сложилась.
Он подчеркнул, что право выбора, который им предстоит сделать, они «заслужили кровью, пролитой на полях сражений, своей несгибаемой волей к свободе».
На Ставрополье поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей оказали на митингах в Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе, Михайловске и других населенных пунктах. Общее число участников превышает на настоящий момент 10 тыс. человек, пишет «Победа 26».