Ставрополь, 23 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края поддержали республики Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, в которых сегодня, 23 сентября, стартовали референдумы по вопросу воссоединения с Россией.

Телеграм-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Митинг в поддержку спецоперации на Украине в Невинномысске

В разных населенных пунктах края состоялись митинги, в которых приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций и органов власти, студенты, представители национальных общин, жители ДНР, ЛНР и ряда регионов бывш. УССР, вынужденные покинуть родные дома из-за ситуации, которая в настоящее время там сложилась.

« Сегодня тысячи ставропольцев вышли на площади в знак солидарности и поддержки Донбасса и освобожденных от националистов территорий [б. УССР], где начались референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонщины и Запорожья сейчас решают свою судьбу. Как жить дальше и с кем остаться навсегда. Находиться во враждебном и агрессивном окружении или вернуться домой, в Россию», — написал о событии губернатор края Владимир Владимиров .

Он подчеркнул, что право выбора, который им предстоит сделать, они «заслужили кровью, пролитой на полях сражений, своей несгибаемой волей к свободе».

На Ставрополье поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей оказали на митингах в Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе, Михайловске и других населенных пунктах. Общее число участников превышает на настоящий момент 10 тыс. человек, пишет «Победа 26».