Пенза, , 18:15 — REGNUM В Пензенской области, как и по всей стране, с 21 сентября проходит частичная мобилизация. От того задания, которое дано на регион, повестки получили более 80% военнобязанных, информировал 23 сентября военный комиссар области Андрей Сурков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Военком напомнил, что мобилизация частичная и ни одно предприятие останавливать из-за нее не станут.

«Будет минимальный призыв учителей и врачей, чтобы не остановить учебный процесс и здравоохранение. Частичная мобилизация — это менее 1% мобпотребности страны», — уточнил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области призывную комиссию по мобилизации возглавляет губернатор Олег Мельниченко.

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