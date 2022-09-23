Вашингтон, 23 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Netflix раскрыл дату премьеры сериала «Уэнсдэй» от режиссёра Тима Бёртона. Об этом пишет издание Variety.

Цитата из тизера Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей» Тима Бёртона

Премьера шоу намечена на 23 ноября 2022 года. Главные роли в проекте исполнят Дженна Мари Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордоньес.

Напомним, сериал «Уэнсдэй» расскажет о дочери Мартини и Гомеса Уэнсдей Аддамс, отправившейся на обучение в академию «Невермор». Проект станет дебютом для Тима Бёртона в качестве шоураннера игрового телевизионного проекта.