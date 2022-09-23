Донецк, , 18:11 — REGNUM Населенные пункты ДНР подверглись артиллерийским и воздушным обстрелам со стороны ВСУ, сообщает 23 сентября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

В частности, в 17:12 посёлок Железная Балка был обстрелян 15 авиационными неуправляемыми ракетами.

Кроме того, с направления оккупированного ВСУ поселка Красногоровка из 152-мм и 122-мм гаубиц с 17:25 до 17:47 вёлся огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по населенному пункту Старомихайловка.

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