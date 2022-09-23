Рига, 23 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум.

Aquiporaccidente.com Ювенальная юстиция

В связи с физическим насилием и неадекватными жилищными условиями в жилом районе Иманте столицы Латвии у семьи изъяты четверо детей, сообщила Рижская муниципальная полиция.

В среду, 21 сентября, вечером, сотрудники столичной муниципальной полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи, где родители регулярно употребляют алкогольные напитки. Дверь полицейским открыла мать детей, пригласив их в квартиру, однако во время разговора женщина начала вести себя агрессивно.

Сообщается, что в квартире было двое маленьких детей — мальчик 7 лет и девочка 6 лет, а через некоторое время приехал старший сын, которому 17 лет. У всех детей были заметные телесные повреждения.

Они рассказали полицейским, что между родителями почти каждый день возникают конфликты, в результате чего детям приходится физически страдать. Выяснилось, что мать в этот день употребляла алкоголь, пока отец был на работе.

Позже пришла 14-летняя дочь, которая объяснила, что у нее натянутые отношения с родителями, из-за чего она часто не бывает дома.

Оценив условия проживания, сотрудники правоохранительных органов приняли решение изъять детей у семьи. Врачи приняли решение отвезти детей в больницу для обследования, после чего всех доставили в кризисный центр.

Реакция матери была агрессивной, поэтому ее задержали. В отношении матери возбуждено дело об административном правонарушении, а в отношении обоих родителей возбуждено дело о физическом насилии над детьми.