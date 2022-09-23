Петрозаводск, , 18:16 — REGNUM В акции в Петрозаводске в поддержку референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях о включении этих регионов бывшей УССР в состав России приняли участие три тысячи человек. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе администрации Республики Карелия.

Митинг в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о включении в состав России Пресс-службы администрации Республики Карелия

На митинг в столице республики пришли волонтёры, члены общественных организаций и неравнодушные жители. Патриотический концерт «Своих не бросаем» прошёл на Онежской набережной города.

«Мы долго были в Мариуполе, в целом в Донбассе. Ходили по домам, по дворам. Люди говорили нам: не уходите, мы хотим быть в России, говорить и думать на русском языке. Люди ждали этого референдума 8 лет», — заявил председатель карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковые отряды «Эстафета Поколений» Илья Герасев.

Жители Карелии пришли на митинг с флагами России, были также плакаты с надписями «Россия za Донбасс», «Будущее Херсона вместе с Россией» и другие, демонстрирующие поддержку тех, кто хочет быть вместе с Россией.

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