Москва, 23 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Россию продолжают прибывать международные эксперты для наблюдения за проведением референдумов на освобождённых территориях.

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Одна из наблюдателей, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, восхитилась решимостью России защищать мирных жителей Донбасса, несмотря на санкции западных стран и НАТО.

«Россия не делает ни одного шага назад», — заявила эксперт.

Пурнима Ананд отметила гуманитарный характер специальной военной операции, которая проводится «для спасения… жителей городов Донбасса, живущих у границы с Россией».

По мнению эксперта, «это способ помочь жителям приграничных территорий [бывш. УССР] сохранить их культуру и язык».

Пурнима Ананд также подчеркнула важность сохранения отношений стратегического партнёрства и мира между Россией и Индией.