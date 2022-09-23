Георгий Балаков, 23 сентября 2022, 19:02 — REGNUM Объявленная в России частичная мобилизация стала одной из ключевых тем обсуждения в Telegram. В популярных каналах уже публикуют видео с первыми патриотами России, которые из военкоматов отправляются на пункты сбора, где их ждет обучение перед направлением в войска. Другие ТГ-сообщества размещают у себя на страницах рекомендации к тому, как лучше подготовиться к военной службе. Другие подробно информируют о процессе мобилизации в том или ином регионе.

Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Иван Шилов, ИА REGNUM

Примечательно, что значительная часть граждан из 300 тысяч тех, кто подлежит мобилизации, не стали дожидаться, пока им вручат повестку, и сами пришли в военкомат.

«Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации, сообщил в среду представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Тем временем ТГ-каналы начали размещать видео проводов мобилизованных защитников отечества из разных регионов. Многочисленные ролики как нельзя лучше показали, насколько спокойно проходит процесс сборов в войска. Многочисленные провожающие желали мобилизованным воинам удачи и скорейшего возвращения с победой, но нигде на них не было ни паники, ни истерик. Отвечая на наиболее популярные вопросы жителей России, телеграм-каналы опубликовали разъяснения Министерства обороны РФ относительно того, какие категории граждан подпадают под частичную мобилизацию.

«Минобороны опубликовало разъяснения по мобилизации. В соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа», — сообщил телеграм-канал «Два майора».

Порядок призыва на службу
Порядок призыва на службу
(с) ИА REGNUM

В свою очередь телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z» со ссылкой на Минобороны перечислил военно-учетные специальности (ВУС), которые планируется привлекать в первоочередном порядке.

«В рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. В приоритете — военно-учетные специальности, а не воинские звания. Призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. У каждого региона своё задание по частичной мобилизации, квот нет», — сообщил автор поста.

Особое место в этой дискуссии заняли меры социальной поддержки мобилизованных граждан. Здесь нужно отметить, что на данный момент прорабатывается целый спектр льгот и преференций для мобилизованных лиц. В частности, за ними планируется сохранить рабочие места, а государство возьмёт на себя оплату их ипотеки. По крайней мере, такие меры сейчас находятся на стадии проработки.

«Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены. Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — сообщил телеграм-канал «Правительство России».

Вслед за федеральными органами власти свой вклад в поддержку мобилизованных граждан решили внести и региональные. В ряде субъектов РФ было принято решение ввести дополнительные выплаты призванным на службу жителям.

«Крым — единоразовая выплата 200 тыс. рублей. Москва — повышенное денежное содержание мобилизованных (Ежемесячно по 50 тыс. рублей, 500 тыс. рублей в случае легкого ранения, миллион в случае тяжелого. Три миллиона получат семьи погибших», — сообщил телеграм-канал «Два майора».

В целом же ситуацию у военкоматов в крупнейшем городе России — Москве достаточно точно описал телеграм-канал Mash, который пообщался с получившими повестку жителями столицы.

Военный билет
Военный билет
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Мобилизованные мужчины в Москве всё приходят к военкоматам. Почти все говорят — увидели повестки в почтовых ящиках и пришли сами. Чувствуют себя уверенно и вовсе не нервничают. Разве что расставания со вторыми половинками даются эмоционально. Возраст у всех разный, как и опыт. Кто-то — бывший морпех, которого не брали на операцию в Сирию. Кто-то был оператором-наводчиком БМП, а кто-то был старшим сержантом внутренних. Все они проходили срочную службу», — рассказал автор поста.

Примечательно, что среди мобилизованных жителей столицы присутствуют люди разного возраста и профессий. Есть среди них и те, кто относительно недавно стал гражданином России, но, получив повестку, незамедлительно явился в военкомат, чтобы отдать долг своей новой Родине. Об одном из таких рассказал телеграм-канал Readovka.

«В Москве получили повестки курьеры из Яндекс. Еды и Delivery Club — скоро они отправятся отдавать долг новой Родине. Военкор Readovka встретил возле одного из военкоматов Москвы уроженца Киргизии — курьера Delivery Club, которому пришла повестка. Он гражданин России, отслужил в армии, имеет военный билет, годен к службе и попадает в первую волну мобилизации. По его словам, также и другие его собратья получили повестки. В ближайшее время вчерашних мигрантов (сегодняшних призывников) отправят на сборы, а уже оттуда в места непосредственно расположения их частей. Ну что, товарищи бойцы, кто доставит снаряд за 5 секунд?» — написал автор поста.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодые пользователи Telegram готовятся к войне