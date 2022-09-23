Рига, , 17:59 — REGNUM

Серп и молот — Коржев-Чувелев Г. М. 2003

Возглавляемая националистическими объединениями и партиями Рижская дума расширила список объектов советского периода, подлежащих сносу или деформации. Как сообщил латвийский портал bb. lv, по предложению комитета городского развития в него включены перила с серпом и молотом с набережной реки Даугавы.

Членами комитета серпы и молоты обнаружены в 46 местах на перилах променада на улице Мукусалас, а также на участке от железнодорожного моста до дамбы АВ.

Также планируется демонтировать элементы фасада здания на улице Калнциема, 57, и на Бривибас гатве, 318, на которых изображены серп и молот. Предложено демонтировать памятную доску советскому разведчику, латышу по национальности Мартиньшу Поге на доме по улице Яня Асара, 15.

Рижская дума поручила Рижскому агентству памятников в сотрудничестве с Управлением национального культурного наследия найти юридическое решение вопроса об удалении символов советского режима со зданий, являющихся памятниками культуры государственного значения.

Например, здания Академии наук Латвии.