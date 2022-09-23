Астана, , 19:48 — REGNUM Казахстанский политзаключенный Ермек Тайчибеков, приговоренный к 11 годам заключения строгого режима за интервью российским СМИ, был подвергнут пыткам и экзекуции в колонии после того, как он попытался обратить внимание правоохранителей на нарушение прав заключенных. Ему удалось передать на свободу и в СМИ видеозапись, на которой фиксировались нарушения со стороны сотрудников колонии. В итоге его перевели в другое исправительное учреждение, откуда ему удалось отправить письмо через знакомых.

Ермек Тайчибеков Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте»

Мы хотим жить по закону, но нам не дают этого сделать сотрудники администрации. Я подвергся жестокому избиению, и хотя месяц уже прошёл с того дня, руки, и особенно плечи, болят до сих пор.

Сотрудники требуют от нас многого, но наши права соблюдать не хотят. Нет работы, питание оставляет желать лучшего… Мы лишены свободы, но это не значит, что кормить нас должны одной баландой!

Я был вынужден пойти на нарушение режима отбывания наказания и зафиксировал последствия беспредел на камеру мобильника — иного способа привлечь внимание к тюремному произволу у меня не было.

Потому что издевательства над заключенными в этой колонии — основная часть «воспитательной работы»

Недавно ко мне в ШИЗО приезжал спецпрокурор, я ему все рассказал, как было. Голодовку прекратил. Надеюсь, что виновные в издевательствах сотрудники понесут наказание, ведь нас отправили в заключение, чтобы нас исправить, а не в качестве мальчиков для битья. Меня избивали, требуя прекратить писать жалобы в прокуратуру.

Призываю все правозащитные организации обратить внимание к тому беспределу, что творится в колонии строгого режима для устрашения заключенных.

Меня закрыли в бурбараке (помещение со строгими условиями содержания). Одиночная камера конечно же не отель «Шератон», но жить можно — хоть высплюсь за всё это время.

Меня все пытаются «исправить». Только мне не в чем исправляться. Стоял и стоят буду на своём.

Ермек Тайчибеков