Москва, , 19:46 — REGNUM Под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Иван Грен» вошли в Енисейский залив и взяли курс на порт Дудинка. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

БДК «Иван Грен» Mil.ru

Большой десантный корабль «Иван Грен» совершает первый поход по Енисею. По прибытию в Дудинку экипаж продолжит агитационно-пропагандистскую акцию Министерства обороны России «Сила в Правде», где будут показаны выставки музейных экспонатов, исторических артефактов, вооружения и военной техники и состоятся выступления творческих коллективов Северного флота для местного населения. Кроме того, на борту школьников Норильска и Дудинки примут в Юнармию.

В свою очередь большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», кроме церемониальных задач, отработает ряд мероприятий противодиверсионной и антитеррористической направленности.

Ранее «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» приняли участие в учении по защите островных и континентальных территорий России в Арктике и обеспечил высадку морского десанта в самой северной части Евразии — на мысе Челюскин.

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Кроме того, большой десантный корабль«Александр Отраковский» и танкер «Сергей Осипов» из состава арктической группировки остались совершенствовать подготовку экипажей на рейде самого северного порта России — посёлка Диксон.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном флоте стартует уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», в которой впервые будет задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершит агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

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