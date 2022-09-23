Москва, 23 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Порядка 50 тысяч человек участвуют в митинге «Своих не бросаем» в Москве 23 сентября, сообщает ГУМВД.

Василий Иванов ИА REGNUM Своих не бросаем!

Митинг проходит в поддержку референдумов о воссоединении с Россией, которые стартовали сегодня в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

В мероприятии приняла участие российская певица Юлия Чичерина. Референдумы продлятся в четырёх регионах до 27 сентября включительно.

Митинги в поддержку голосования проходят по всей России.