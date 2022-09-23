Москва, , 17:58 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках вновь начала снижаться и во второй декаде сентября составила 6,74% годовых. Соответствующие данные приводит 23 сентября пресс-служба Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

В первой декаде сентября средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам составила 6,84%, сохранившись на уровне последней декады августа. В начале августа показатель составлял 6,83%, в середине месяца обозначилось некоторое повышение максимальной ставки, однако тенденция к её росту не закрепилась.

Отметим, что показатель продолжает последовательно снижаться с рекордно высокого уровня в 20,51%, который был зафиксирован в начале марта текущего года. До исторического минимума в 4,33% он опускался в октябре 2020 года.

Как уточняют в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк и Совкомбанк.