Владимир, , 17:57 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдумов о воссоединении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошёл 23 сентября в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина назвала референдумы единственно верным способом защиты мирных граждан от нацизма. По мнению активиста Владимирского регионального общественно-культурного центра «Содружество» Марины Багмутовой, переехавшей во Владимир из Мариуполя, это голосование — торжество исторической справедливости. В поддержку референдумов выступил и председатель городского Совета ветеранов Василий Никитенко. Программа завершилась патриотическим концертом.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проходят с 23 по 27 сентября, в том числе, голосование организовано в РФ.