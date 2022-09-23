Псков, 23 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил, что в ходе проведения частичной мобилизации в регионе отдельные граждане, которые не соответствуют критериям мобилизации, всё-таки получили повестки. Как сообщил глава Псковщины, с такими случаями разберутся, и не подпадающие под критерии мобилизации граждане не будут отправлены на службу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

По словам Ведерникова, «со вчерашнего вечера получил огромное количество обращений по поводу мобилизации с предприятий, вручения повесток гражданам не попадающим на сегодняшний день под частичную мобилизацию и др.». В связи с этим было проведено совещание с руководством военного комиссариата Псковской области.

«Некоторые люди, которые не соответствуют ключевым критериям мобилизуемых, получили повестки. Обсудили это отдельно на конкретных примерах. Общий итог: это не значит, что их мобилизуют. Идёт уточнение военно-учётных документов. Не соответствующие критериям призыву не подлежат. Поручил взять это на особый контроль», — написал Ведерников на своей странице в соцсети.

Ранее на странице губернатора в соцсети жительница Псковской области пожаловалась Ведерникову, что военкомат хочет мобилизовать её родственника, который по возрасту не подходит под объявленные критерии мобилизации и находится во втором разряде военнообязанных. О подобных случаях заявили еще несколько подписчиков губернатора.

В своем посте глава региона также подчеркнул, что с одного предприятия могут мобилизовать не более 30% сотрудников. На заседании областной комиссии по бронированию рассмотрят случаи мобилизации сотрудников предприятий непрерывного цикла, пищевой промышленности, а также участвующих в исполнении гособоронзаказа в рамках межзаводской кооперации.

«По итогам будем обращаться в Межведомственную комиссию по бронированию, адресно работать по каждому предприятию», — пообещал Михаил Ведерников.

Он добавил, что информацию по частичной мобилизации можно уточнить по номеру 122.