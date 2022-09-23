Рига, , 17:52 — REGNUM

Батарея

По сравнению с началом отопительного сезона в 2021 году, в сезоне 2022/2023 годов тариф на тепловую энергию в Риге уже вырос на 49%. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Отмечается, что это не предел: поставщик тепловой энергии в столице страны Rigas siltums уже представил на согласование регулятору новый тариф — 170,59 евро за мегаватт-час, что на 198% больше по сравнению с началом отопительного сезона годовой давности.

В компании отметили, что уже сейчас ясно, что предстоящий отопительный сезон в Риге будет как минимум в два раза дороже, чем в 2021 году, и это с учетом государственной поддержки. Без нее стоимость была бы почти в три раза выше.

«Если предстоящая зима будет холодной, то стоимость отопления может быть даже больше. Неизвестно также, будет ли достаточно газа и не будут ли дальше повышаться тарифы», — пояснил беспокойство по поводу возможного роста должников представитель компании Гатис Розе.

В то же время рост цен за пределами Риги будет в пять раз выше, сообщило издание. Например, тариф на тепло в Марупе уже сейчас до наступления холодов составляет 320 евро за мегаватт-час.