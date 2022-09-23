Москва, 23 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Заявления МИД Франции о том, что Россия отказалась от участия в 73-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК), не соответствует действительности, говорится в опубликованном 23 сентября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Автор заявления напомнила, что РФ — полноправный член Международной астронавтической федерации, под эгидой которой проводится Конгресс. Россия представлена в руководящих органах этой организации, однако положенного приглашение на конгресс Роскосмос не получил.

Более того, Москве организаторы мероприятия «чётко дали понять, что решение не приглашать Россию — политическое и о выдаче виз ключевым членам нашей делегации речь не идёт». В итоге участие делегации Роскосмоса в конгрессе «в условиях такого откровенно хамского, провокационного шага Парижа» оказалось невозможным.

О Франции остаётся сказать, отмечает Захарова, что Париж сам подрывает доверие к себе как добросовестному организатору МАК. Французские власти, следуя принятому сегодня на Западе русофобскому курсу, политизирует «мирное освоение космического пространства».

«Выражаем в этой связи решительный протест, — заявила Захарова. — Очевидно, что отсутствие официальных представителей РФ на мероприятии отрицательно сказалось, в первую очередь, на престиже самого Конгресса и его результатах».