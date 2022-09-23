Тюмень, 23 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Тюмени на Цветном бульваре прошёл митинг"Своих не бросаем» посвящённый референдумам о воссоединении с Россией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области В Тюмени на Цветном бульваре прошёл митинг"Своих не бросаем»

Более 10 тысяч тюменцев и гостей города собрались на Цветном бульваре, чтобы выразить свою поддержку специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях бывшей УССР.

Среди участников митинга была Екатерина Бачурина из Херсона.

«Мы, как беженцы, приехали в Тюмень из Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, хотим быть с Россией и мы победим. Почему говорю: мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет», — заявила Екатерина.

По информации тюменского избиркома, мобильные пункты для голосования уже начали работу на территории региона и затронут Тобольский, Вагайский, Ярковский районы. Также на территории города Тюмень для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей открыт отдельный избирательный участок на каждую территорию.

По вопросам, связанным с оказанием содействия по информированию участников референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областей, можно обратиться по телефону Call-центра: 8 (3452) 42-67-72.