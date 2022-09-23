Новосибирск, , 17:52 — REGNUM В Новосибирской области информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Горячую линию по этой теме было решено открыть для оперативного и точного информирования людей, — уточнили в областной администрации. — Помимо номера 122, в кратчайшие сроки будет также налажено информирование в МФЦ».

Отмечается, что горячая линия создана для предотвращения распространения ложной и фейковой информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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