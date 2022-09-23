Новосибирск, 23 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области информацию о частичной мобилизации можно получить по номеру 122. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Горячую линию по этой теме было решено открыть для оперативного и точного информирования людей, — уточнили в областной администрации. — Помимо номера 122, в кратчайшие сроки будет также налажено информирование в МФЦ».

Отмечается, что горячая линия создана для предотвращения распространения ложной и фейковой информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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