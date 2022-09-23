Смоленск, 23 сентября 2022, 17:50 — REGNUM В Сквере Памяти Героев Смоленска прошла церемония торжественного открытия двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный Полк». Панно появилось еще в 2020 году по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России при поддержке губернатора Алексея Островского. На уникальном памятнике в портретах, выгравированных на гранитных плитах, увековечены 3000 ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне.
На дополнительных секциях размещены 1900 портретов ветеранов-смолян. Сбор фотографий проходил в начале этого года через библиотеки области.
Проект регионального отделения Бессмертного полка России по созданию дополнительных частей стелы был реализован при поддержке администрации Смоленской области и города Смоленска, фонда социальной поддержки граждан «Феникс». Финансирование осуществлялось за счет пожертвований предпринимателей и организаций, входящих в Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз».