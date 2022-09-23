Смоленск, , 17:50 — REGNUM В Сквере Памяти Героев Смоленска прошла церемония торжественного открытия двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный Полк». Панно появилось еще в 2020 году по инициативе регионального отделения Бессмертного полка России при поддержке губернатора Алексея Островского. На уникальном памятнике в портретах, выгравированных на гранитных плитах, увековечены 3000 ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне.

Память ИА REGNUM

«После открытия стелы, мы продолжали получать фотографии и звонки от многих смолян, кто по каким-либо причинам не успел разместить портрет своего родственника. Все ждали продолжения нашего исключительного для всей страны патриотического проекта», — рассказал на церемонии открытия двух дополнительных секций мемориального панно автор идеи его создания, член Центрального штаба и руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Смоленской области, председатель региональной Общественной палаты Денис Пестунов .

На дополнительных секциях размещены 1900 портретов ветеранов-смолян. Сбор фотографий проходил в начале этого года через библиотеки области.

«С гранитных плит на нас смотрят участники и ветераны Великой Отечественной войны, кто прошел через все ужасы и лишения, ковал победу на фронте и в тылу — настоящие герои каждой семьи. Не бывает дня, чтобы на мемориале не появлялись свежие цветы и не зажигались поминальные свечи — как символ памяти и гордости за их бессмертный подвиг», — отметил Денис Пестунов.

Проект регионального отделения Бессмертного полка России по созданию дополнительных частей стелы был реализован при поддержке администрации Смоленской области и города Смоленска, фонда социальной поддержки граждан «Феникс». Финансирование осуществлялось за счет пожертвований предпринимателей и организаций, входящих в Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз».