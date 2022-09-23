Рига, 23 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. С октября 2022 года в Латвии граждане страны и проживающие в ней граждане других стран и неграждане смогут сдавать теоретический и практический экзамен по вождению только на государственном языке. Об этом сообщил латвийский портал lsm. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Отмечается, что Дирекция безопасности дорожного движения подтвердила изменение действовавших долгие десятилетия правил, которые учитывали специфику языковых навыков сдающих вождение людей.

Член правления Общества инструкторов езды Латвии Андрис Керпе сообщил изданию, что проблемы возникнут в Латгалии, где, по его словам, 80% всех получающих водительские права учатся на русском языке: «Пострадают люди, которые в данный момент учат теорию. Получается, им через неделю уже нельзя сдавать на русском».

Как отмечает издание, при этом возможность сдавать экзамен на русском останется у иностранцев. Иностранцы также смогут сдавать его на английском языке, а граждане и проживающие в Латвии неграждане, наоборот, на английском языке экзамен сдавать не смогут.

В дирекции не считают это дискриминацией, заявив, что у таких лиц было 30 лет с момента восстановления независимости, чтобы выучить латышский язык.