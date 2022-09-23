Калуга, 23 сентября 2022, 17:49 — REGNUM Более 700 человек собралось 23 сентября на Театральной площади в Калуге, где состоялся митинг в поддержку референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Участники митинга развернули полотнище российского триколора
Участники митинга развернули полотнище российского триколора
Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте»
«Ближайшая неделя — это поистине исторический период, который определит будущее миллионов людей, будущее России. С сегодняшнего дня жители сразу четырёх регионов выскажут свою позицию о том, хотят ли они, чтобы их территория стала составной частью нашей великой страны. Люди ждали этого момента несколько лет. И они достойны того, чтобы быть услышанными. И их услышат! Калуга поддерживает решение президента Владимира Путина принять волю жителей данных территорий!», — отметил Дмитрий Денисов в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР открылись 23 сентября на территории Калужской области для проживающих в регионе граждан этих территорий. Калужский облизбирком оказывает содействие организаторам референдумов в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования.

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