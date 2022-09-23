Калуга, 23 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Более 700 человек собралось 23 сентября на Театральной площади в Калуге, где состоялся митинг в поддержку референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.

Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте» Участники митинга развернули полотнище российского триколора

«Ближайшая неделя — это поистине исторический период, который определит будущее миллионов людей, будущее России. С сегодняшнего дня жители сразу четырёх регионов выскажут свою позицию о том, хотят ли они, чтобы их территория стала составной частью нашей великой страны. Люди ждали этого момента несколько лет. И они достойны того, чтобы быть услышанными. И их услышат! Калуга поддерживает решение президента Владимира Путина принять волю жителей данных территорий!», — отметил Дмитрий Денисов в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР открылись 23 сентября на территории Калужской области для проживающих в регионе граждан этих территорий. Калужский облизбирком оказывает содействие организаторам референдумов в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования.