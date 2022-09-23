В Калуге прошёл митинг в поддержку жителей Донбасса
Калуга, 23 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Более 700 человек собралось 23 сентября на Театральной площади в Калуге, где состоялся митинг в поддержку референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Калуги Дмитрия Денисова.
Как сообщало ИА REGNUM, участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей бывш. УССР открылись 23 сентября на территории Калужской области для проживающих в регионе граждан этих территорий. Калужский облизбирком оказывает содействие организаторам референдумов в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования.