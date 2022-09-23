Оренбург, 23 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Оренбурге 23 сентября состоялся массовый митинг-концерт в поддержку воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом сообщает областная Федерация профсоюзов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Акция прошла возле музея истории города. Она объединила почти 4 тыс. человек.

Организаторами митинга-концерта стали профсоюзы. К собравшимся обратилась глава областной организации Горно-металлургического профсоюза России Оксана Обрядова. Она подчеркнула, что в нынешних условиях особое внимание профсоюзники направят на помощь семьям воинов, которые защищают интересы России, а также на эффективную трансформацию экономики.

«Наша сила — в нашей солидарности!» — сказала Оксана Обрядова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о воссоединении с Россией. Они продлятся до 27 сентября.