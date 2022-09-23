Казань, 23 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Два вертолета Ми-8МТВ-1 поступят в распоряжение Авиалесоохраны. Машины выпустят на заводе в Казани, сообщает 23 сентября пресс-служба Рослесхоза.

t. me/Rosleshoz_official Вертолет авиалесоохраны

Вертолеты поступят на вооружение межрегионального лесопожарного центра «Север». Машины способны за один раз перевезти единовременно до 22 лесных пожарных с полным снаряжением, работать при +50 градусах, выполнять полеты на более дальние расстояния за счет дополнительных топливных баков, доставлять воду в труднодоступные районы.

«В центр «Север» поступило шесть вертолетов, четыре из них уже работало в этот пожароопасный сезон и помогли в тушении лесных пожаров на территории Байкала, Иркутской области и в Якутии», — рассказал глава Рослесхоза Иван Советников, находящийся в Татарии с рабочей поездкой.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России станет первым эксплуатантом модернизированных на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) Ми-8МТВ-1. Всего по контракту МЧС РФ будет передано пять усовершенствованных машин.

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