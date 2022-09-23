Волжский, Волгоградская область, , 17:45 — REGNUM Награды за проявленную активную гражданскую позицию вручили полицейские двум сотрудникам банков в Волжском Волгоградской области. сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Светлана Бадамшина обратила внимание на взволнованную 60-летнюю женщину, которая хотела снять в банке 476 тысяч рублей. Пенсионерка пояснила, что деньги «нужно перевести на безопасный счёт», об этом её попросил по телефону якобы работник банка. Реальная сотрудница финансового учреждения уговорила клиентку обратиться в полицию, где женщине рассказали, как он чуть не стала жертвой телефонных аферистов.

В аналогичной ситуации Эмиль Еременко помог сберечь 90 тысяч рублей, которые собралась снять со своего счёта 53-летняя волжанка.

Начальник городского УМВД полковник полиции Александр Беремесенко встретился с бдительным работникам банка и вручил им благодарственные письма.