Черкесск, 23 сентября 2022, 17:34 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии 23 сентября прошел многочисленный митинг в поддержку референдума, в ходе которого в период с 23 по 27 сентября жители Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделают свой выбор о возможности воссоединения с Россией.
Жители северо-кавказской республики поддержали население этих освобожденных от киевского режима территорий бывшей УССР. Высказал уверенность в том, что в ходе референдума будет принято правильное решение, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
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