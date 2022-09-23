Черкесск, , 17:34 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии 23 сентября прошел многочисленный митинг в поддержку референдума, в ходе которого в период с 23 по 27 сентября жители Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделают свой выбор о возможности воссоединения с Россией.

Митинг в Черкесске в поддержку референдума Телеграм-канал главы КЧР Рашида Темрезова

Жители северо-кавказской республики поддержали население этих освобожденных от киевского режима территорий бывшей УССР. Высказал уверенность в том, что в ходе референдума будет принято правильное решение, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Убежден, никто не сомневается в том, что в эти дни люди делают выбор в пользу мирного стабильного будущего для себя и своих детей. Жители ДНР и ЛНР ждали этого целых восемь лет. Они устали бояться и устали от неуверенности в будущем», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

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