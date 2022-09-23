Черкесск, 23 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В столице Карачаево-Черкесии 23 сентября прошел многочисленный митинг в поддержку референдума, в ходе которого в период с 23 по 27 сентября жители Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделают свой выбор о возможности воссоединения с Россией.

Телеграм-канал главы КЧР Рашида Темрезова Митинг в Черкесске в поддержку референдума

Жители северо-кавказской республики поддержали население этих освобожденных от киевского режима территорий бывшей УССР. Высказал уверенность в том, что в ходе референдума будет принято правильное решение, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.