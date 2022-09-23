Херсон, Бывш. УССР, , 18:59 — REGNUM Население Херсонщины ждёт демонстрации силы от русской армии. Об этом 23 сентября ИА REGNUM заявил публицист и военный блогер Алексей Живов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Два момента: [России необходимо — ИА REGNUM] резко усилить борьбу с проукраинскими элементами на местах и отодвинуть фронт от Херсона», — заявил публицист.

Люди сейчас очень ждут демонстрации силы от русской армии, заключил Живов.

Напомним, что вооруженные формирования киевского режима регулярно обстреливают Херсонскую область, на территории которой сейчас проходит референдум о включении региона в состав России.