Астана, 23 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Расшатыванием формируемой системы возврата активов в Россию занимаются США, заявил 23 сентября на 20-м заседании генеральных прокуроров стран — членов ШОС генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Kremlin.ru Игорь Краснов

Сегодня международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран, сказал глава Генпрокуратуры РФ, поясняя: «Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов».

Он привёл в пример «попытки использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов». Также речь идёт об ограничении странами Запада участия российских делегатов на международных площадках.

По словам Краснова, эти проблемы коснулись даже технического формата, коим является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.