Киров, , 17:30 — REGNUM В пятницу, 23 сентября в Кировском областном драматическом театре состоялась торжественная церемония вступления Александра Соколова в должность губернатора Кировской области. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы. Также были приглашены депутаты ОЗС, члены правительства и руководители органов исполнительной власти региона, почётные граждане, руководители территориальных органов федеральных органов власти, члены областной Избирательной комиссии, главы муниципальных районов и городских округов, руководители предприятий и учреждений, представители общественных организаций.

Александр Соколов Пресс-служба правительства Кировской области

В ходе торжественной церемонии председатель Избирательной комиссии Кировской области Максим Финченко объявил, что выборы 10 — 11 сентября признаны действительными и состоявшимися. В соответствии с Уставом Кировской области он вручил Александру Соколову удостоверение об избрании его губернатором Кировской области.

Согласно Уставу Кировской области избранный губернатор Александр Соколов принес присягу, в которой обязался соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Кировской области, уважать и охранять права человека и гражданина, делать все для процветания региона и повышения благосостояния ее жителей.

«Уважаемый Александр Валентинович, примите искреннее поздравление с официальным вступлением в должность губернатора Кировской области, — обратился к Александру Соколову полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, — Ваши профессионализм, работоспособность, честный и открытый диалог с жителями позволили вам за четыре месяца работы в регионе заслужить доверие людей. Результат, полученный вами в Единый день голосования, самый высокий за всю историю прямых выборов губернатора Кировской области. Это показатель того, что жители разделяют ваши линии социально-экономического развития территории. За ближайшие пять лет предстоит сделать много для улучшения качества жизни и благосостояния кировчан. Нужно работать над увеличением рождаемости, уделять внимание вопросам поддержки семьи, материнства и детства, развитию промышленности и жилищному строительству. Убежден, что ваш опыт, деловые и личные качества позволят добиться хороших результатов и придать новый импульс развитию региона. Желаю вам и вашей команде успешной работы, реализации всех экономических планов на благо жителей Кировской области».

В ответном слове губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что в регионе будет продолжен курс на максимальную открытость власти, на диалог с жителями, проработку всех решений на основе мнения общественности.