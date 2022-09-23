Мурманская область, 24 июня, 2010, 22:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции КПРФ в Мурманской облдуме Геннадий Степахно считает, что предложение Минобороны увеличить призывной возраст россиян с 27 до 30 лет - провальное. "Уровень российской армии, ее боеспособность в гораздо большей степени зависит от степени подготовки военнослужащих", - сказал корреспонденту ИА REGNUM Новости Степахно.

По его мнению, идея увеличения призывного возраста могла появиться вследствие демографического спада 1992-93 годов. "Это годы рождения тех ребят, которые сейчас пойдут служить. Но тут надо вспомнить, что высокое качество лучше, чем большое количество. Пример белорусской армии, в которой военные кадры - квалифицированные специалисты, подтверждает, что в первую очередь надо повышать профессионализм военнослужащих, а не их возраст", - пояснил Степахно.

Депутат считает, что России не хватает целенаправленной программы повышения обороноспособности армии. "Пока мы наблюдаем ряд разрозненных мер и начинаний, большинство из которых оканчивается провалом, потому что это "латание дыр", а не всеобъемлющая реконструкция. Одним из таких начинаний была программа "Сержант", по которой военнослужащим должно было быть построено жилье. Это программа, как и многие другие, не оправдала себя. На фоне таких мер идея Минобороны повысить призывной возраст воспринимается как агония умирающего, - рассказал Степахно. - Сейчас в российской армии необходимо навести порядок, повысить дисциплину. Пока в нее очень неохотно идут призывники. То, что мы живем в "полицейском государстве" - солдат в два раза меньше, чем милиционеров - во многом связано не с проблемами демографии, а с бардаком в армии"