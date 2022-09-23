Москва, 23 сентября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре–ноябре возобновит прямые авиарейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок (Таиланд) и Гоа (Индия). Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба перевозчика.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гоа

Как уточняется, с 9 октября «Аэрофлот» возобновит рейсы в Коломбо, на начальном этапе они будут выполняться дважды в неделю. С 30 октября вновь начнут выполняться рейсы в Бангкок с частотой семь раз в неделю, а со 2 ноября авиакомпания начнёт выполнять до трёх рейсов в неделю в Гоа.

Сообщается, что перелёты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы по указанным направлением будет открыта в ближайшее время.