Москва, , 17:24 — REGNUM Сенатор Андрей Климов предложил подумать над усилением ответственности за распространение паники на фоне частичной мобилизации.

Сенатор Андрей Климов Council. gov.ru

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«Не стоит ли существенно усилить ответственность за распространение панических настроений в условиях проведения мобилизации? Не пора ли самому гражданскому обществу России научиться давать незамедлительный, принципиальный, жёсткий ответ любым провокаторам (разумеется в рамках законодательства РФ)?» — задает вопросы Климов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что паника — едва ли не главный пособник неприятеля.

«Не зря же в военные времена паникёров и провокаторов расстреливали на месте, наряду с дезертирами и диверсантами. В наши дни о такого рода внесудебных акциях речи нет и быть не может», — добавил сенатор.

«Чем быстрее поймём опасность слухоблудия, фейкофилии, правдофобии, тем проще и результативней сможем преодолевать любые сложности и проблемы. В век IT это особенно важно», — убежден парламентарий.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, 22 сентября 2022 года президент России объявил частичную мобилизацию населения.