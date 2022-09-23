Москва, 23 сентября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск товарищества собственников жилья «Арт-Хаус» к музыканту Гарику Сукачёву. Об этом 23 сентября сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Altairegion22.ru Гарик Сукачёв на Алтае

По данным СМИ, суд постановил взыскать с Сукачёва 514 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Артист также должен будет выплатить пени в размере 15 тыс. руб. и судебные расходы в размере 8,5 тыс. руб.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года Гарик Сукачёв заменил группу «Би-2», концерт которой должен был состояться для гостей форума ПМЭФ. Выступление коллектива отменили из-за плохой динамики продаж.