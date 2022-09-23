23 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Алексей Занчурин, , 18:52 — REGNUM Во всем мире дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти детей в возрасте от 15 до 19 лет и второй причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет. По данным ВОЗ, каждые четыре минуты на дорогах мира погибает один ребенок, сотни получают повреждения разной степени тяжести. Для решения этой проблемы общество прибегает ко всем доступным средствам, в том числе новым технологиям.

Дети Дарья Драй © ИА REGNUM

Что уже есть на дорогах

На сегодняшний день в России действует более 20 тыс. комплексов фотовидеофиксации, или, по-простому, камер. Сами по себе камеры лишь инструмент визуального наблюдения, который поставляет данные в вычислительные центры, где происходит их обработка при помощи внедренных алгоритмов и ручной проверки операторов. Они входят в обширный комплекс инструментов ИТС.

Современные комплексы фотовидеофиксации фиксируют более 50 составов нарушений ПДД, в том числе сложные: непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и так далее. Совершенствование технологий позволяет тщательнее обеспечивать безопасность на дорогах. Так, например, с момента внедрения системы фотовидеофиксации на дорогах Московской области наблюдается неуклонное снижение всех основных показателей аварийности. За 5 лет — с 2017 по 2021 год число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 33%, а количество погибших и раненых на 34% и 35% соответственно.

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД являются одной из действенных и эффективных мер в снижении уровня аварийности на дорогах, что также подтверждается статистическими данными и исследованиями. Так, результаты исследования Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ доказывают, что комплексы фотовидеофиксации существенно ускоряют процесс снижения ключевых показателей аварийности. Количество ДТП сокращается в 2 раза быстрее, а количество погибших в 3–6 раз быстрее, чем в среднем на дорогах. Кроме того, ученые НИУ ВШЭ также выяснили, что применение комплексов фотовидеофиксации в 2 раза снижает количество столкновений и ДТП с наездами на пешеходов.

Видеофиксация Urbantechgroup.ru

Камеры с функцией распознавания лиц фиксируют нарушения при переходе через железную дорогу. Первые такие камеры установили в июле 2022 года на железнодорожной станции Удельная в Раменском округе. Проект реализуется Минтрансом МО, Управлением на транспорте МВД России по ЦФО совместно с «МВС Груп» — оператором Подмосковной системы фотовидеофиксации с целью снизить число смертельных случаев на железной дороге.

Все это позволяет обеспечивать безопасность движения на автомобильных дорогах — чем больше нарушений со стороны водителей будет предотвращено, тем меньше вероятность происшествий с участием пешеходов, среди которых есть и дети. У такой системы, правда, есть и свои слабые стороны — она направлена на формирование культуры аккуратного вождения и хороша в долгосрочной перспективе, но она не спасет водителя от ошибки здесь и сейчас. Для решения этой проблемы в дорожную инфраструктуру интегрируют и другие эффективные решения.

Так, на дорогах вблизи детских садов и школ устанавливаются специальные датчики движения, которые передают сигнал дорожному знаку пешеходного перехода. Он начинает мигать, если на переходе кто-то появляется. Умные переходы также оборудуются системами звукового оповещения. Специально для наших суровых погодных условий отечественные разработчики также снабдили умные переходы системами визуальной проекции — разметка высвечивается сверху так, чтобы переход был виден даже зимой, когда дороги занесены снегом.

Школьники на пешеходном переходе Гибдд. рф/r/40

Благодаря внедрению «умных переходов» на отдельных участках удалось сократить количество ДТП в 7 раз, что еще раз доказывает эффективность цифровых и технологических решений.

Безопасные дороги будущего

Следующим шагом по повышению безопасности на дорогах станет внедрение беспилотного транспорта и систем дистанционного контроля за движением транспортных средств. Сейчас такие разработки уже ведут передовые зарубежные и российские компании.

Инженеры американского автопроизводителя Ford разработали уникальную систему, которая будет следить за безопасностью подростка на дороге. В Европе и США еще не до конца повзрослевшие дети садятся за руль. В связи с этим была предложена идея установки системы родительского контроля, которая позволяет ограничивать максимальную скорость передвижения автомобиля. В России проблема подростков за рулем автомобиля не стоит так остро, зато у нас есть свои отрицательные особенности.

В последние несколько лет у нас набирают популярность средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи. Появились многочисленные пункты проката такого транспорта, и ими активно пользуются молодые люди, в том числе и школьники. По данным МВД, только за первые 6 месяцев 2021 года в ДТП с СИМ пострадали 438 человек и 10 погибло. В связи с этим такие компании-операторы, как Яндекс, уже разработали системы принудительного снижения скорости и даже предусмотрели возможность полной остановки транспортного средства, если на нем пытаются ехать два человека одновременно, как в случае с электросамокатом. Первые испытания новой системы уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Катание на самокате Дарья Драй © ИА REGNUM

Другой тренд в обеспечении безопасности на дорогах — появление беспилотников. Доктор Амир Голденталь и профессор Идо Кантер из Университета Бар-Илан в Израиле пришли к выводу, что даже если беспилотники займут до 5% автомобилей на дороге, то транспортный поток станет более организованным, быстрым, экологичным и безопасным.

Если рассматривать возможность предотвращения ДТП, у беспилотников намного больше неоспоримых преимуществ перед человеком. Такой автомобиль не способен отвлекаться, у него нет слепых зон или направленного фокуса внимания. Беспилотный транспорт устроен таким образом, чтобы одновременно рассматривать и анализировать все происходящее вокруг.

Многих отпугивают такие перспективы — например, недавно вышел громкий материал, показывающий низкую эффективность беспилотника Tesla, который во время испытаний неоднократно сбивал манекен ребенка. Действительно, системы искусственного интеллекта еще несовершенны, тем не менее важно отметить, что Tesla использует отличный от всех механизм. В их системе машинный алгоритм принимает решение только на основе анализа визуальных данных — камеры рассматривают препятствие перед автомобилем, классифицируют его и делают вывод о том, какие действия необходимо предпринять.

Тестирование Tesla Marc van der Chijs

В российских разработках, которые ведут компании Яндекс и Сбер, используется технология лидаров. Датчики просто определяют наличие препятствия по пути следования автомобиля. Им не важен сам объект, автомобиль остановится в любом случае. Сейчас технология находится на стадии полевых испытаний в отдельных городских кварталах и только готовится выйти в реальный мир. Однако если все сделать правильно, то безопасность на дорогах значительно вырастет.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем делает нас еще ближе на пути к реализации концепции «умного города». Это необходимый комплекс мер и инструментов для обеспечения безопасности и комфорта на дорогах. И реализовать подобные проекты следует в первую очередь там, где имеются проблемы с организацией дорожного движения и аварийностью. Как, например, в Дагестане, в котором сейчас специалисты из ГК «Урбантех» ведут работы по внедрению ИТС. За 6,5 месяцев были созданы Центр обработки данных и Центр управления дорожным движением, внедрены 11 модулей и подсистем и установлено необходимое оборудование на улицах города: дорожные детекторы и контроллеры, комплексы фотовидеофиксации и светофоры.

Светофор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, благодаря реализованным инициативам удалось повысить пропускную способность улиц и снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

«Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) — это комплексный цифровой инструмент управления транспортными потоками, внедряемый для оптимизации движения и обеспечения его безопасности. Каждый наш регион уникален, и для избежания транспортного коллапса проектировщики должны учитывать различные факторы: от степени интенсивности трафика до поведенческих особенностей автомобилистов. При внедрении интеллектуальных транспортных технологий значительно повышается безопасность и комфорт участников движения, включая его самых маленьких представителей», — пояснил руководитель транспортного консалтинга ГК «Урбантех» Алексей Занчурин.