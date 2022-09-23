Черкесск, , 17:21 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии 28 сентября изберут председателя гордумы. Об этом стало известно в ходе первого заседания органа местного самоуправления, состоявшегося 23 сентября. На нем был избран заместитель главы думы. Депутаты проголосовали большинством голосов за Анзора Охтова — директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Черкесск Menders

Напомним, выборы в городскую думу Черкесска состоялись в рамках единого дня голосования в сентябре 2022 года. При явке избирателей более 68% большинство проголосовало за представителей партии «Единая Россия».

Им досталось 23 депутатских мандата. По три представителя в думе от партий КПРФ и «Справедливая Россия», по два мандата досталось ЛДПР и «Гражданской платформе».