Донецк, 23 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Артиллерия ВСУ снова обстреляла кварталы Донецка, применив 155-мм и 152-мм гаубицы, сообщает 23 сентября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Под обстрел попали Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Обстрел произведен на фоне начавшегося референдума о воссоединении с Россией.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16:39 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16:40 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — указано в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.