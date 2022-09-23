Липецк, , 17:19 — REGNUM Более десяти тысяч человек собрались на митинг в центре Липецка 23 сентября. Об этом в телеграм-канале написала глава администрации города Евгения Уваркина.

Митинг в Липецке Телеграм-канал Евгении Уваркиной

Участники общественной акции «Своих не бросаем» выразили поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

«В ближайшие дни жителям ДНР, ЛНР, Херсонского и Запорожского регионов предстоит высказать своё мнение — хотят ли они, чтобы их территории стали частью России — большой и сильной страны. И мы в любом случае поддержим их решение», — написала Уваркина.

Она напомнила, что жители Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР смогут проголосовать и в Липецке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы по вопросу воссоединения с Россией.